США предлагают украинским бизнесам гранты до 1,2 миллиона гривен

Агентство США по международному развитию (USAID) предлагает украинским предпринимателям гранты в поддержку непрерывности и возобновления бизнеса, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в сообщении Минэкономики.

Украинские предприниматели по этой программе могут получить гранты от 600 тысяч до 1,2 миллиона гривен.

"Средства можно тратить на перемещение или возобновление бизнеса в условиях войны, расширение на внешние рынки, а также поддержку уровня имеющихся бизнес-возможностей и/или их улучшение" , - говорится в сообщении.

Грант могут получить предприятия таких секторов:

ІТ и инжиниринг;

производство (электронное оборудование и приборы, мебель, одежда и обувь, продукты питания и т.п.);

услуги (автоматизация, консалтинг, образование, коммуникации и т.п.);

креативные промышленности (фильмы, аудиовизуальные материалы, мода и создание крафтовой продукции).

Предприятия должны быть зарегистрированы как ФЛП, частные предприятия, ООО, АО, имеющие штат до 250 работников и годовой оборот до 50 млн евро.

Заявку на участие в программе можно подать по ссылке.