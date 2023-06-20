В Германии зафиксировали рекордный прирост населения в 2022 году

Германия зафиксировала самый большой ежегодный прирост населения с момента воссоединения страны в 1990 году. По итогам 2022 года население Германии выросло на 1,3% до 84,4 млн человек, сообщает Новое время.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные немецкого статистического управления.

Это самый большой ежегодный прирост с момента воссоединения страны в 1990 году. Увеличение населения на 1,12 млн человек произошло исключительно за счет иностранцев, которые приехали в Германию.

Чистая иммиграция достигла 1,46 млн человек "в основном из-за прибытия беженцев из Украины". На конец апреля 1,09 млн украинцев получили статус временной защиты в Германии. За прошлый год количество украинцев в Германии выросло в шесть раз по сравнению с 2021 годом.

Как и в предыдущие годы, в 2022 году в Германии умерло больше людей, чем родилось.

По данным Bloomberg Economics, в следующем десятилетии Германия столкнется с демографическими проблемами, которые сдерживают экономический рост.

Крупнейшая экономика Европы рискует остаться без рабочей силы без иммигрантов, которые могли бы платить налоги и работать.

В последний раз резкий прирост населения в Германии фиксировался в 2014—2015 годах. Тогда в страну приехало более миллиона сирийских беженцев.

Как сообщалось, после окончания войны в Европе могут остаться от 4,2 до 5,1 млн украинцев, и этому могут способствовать правительства Польши, Германии, Чехии и других стран, которые приняли вынужденных переселенцев.