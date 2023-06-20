В ЕС близки к принятию 11-го пакета санкций — спецпредставитель
Спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан прогнозирует, что страны-члены ЕС в ближайшие недели примут 11-й пакет санкций против России, сообщает Укринформ.
"Мы очень, очень близки к этому (принятие 11-го пакета санкций – ред). Мы приближаемся к завершению процесса, и я надеюсь, что в течение следующих недель увидим договоренность", - сказал О'Салливан.
По его словам, новый пакет в основном будет сосредоточен на исполнении, внедрении и недопущении обхода санкций.
"Будут и дополнительные санкции, дополнительные меры, направленные на решение ряда вопросов, в частности связанных с морской сферой, включая дополнительные списки юридических лиц и некоторых третьих стран, если мы считаем, что они способствуют российским военным усилиям", - добавил спецпредставитель ЕС.