В результате подрыва Каховской ГЭС пропали без вести 109 человек – Минреинтеграции

В результате подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС считаются пропавшими без вести 109 человек, установлено местонахождение 202 жителей, которых считали пропавшими, сообщает Украинская правда.

Об этом говорится в заявлении Минреинтеграции.

"По состоянию на сегодня удалось установить местонахождение 202 жителей Херсонщины (которых считали пропавшими - ред.). Пропавшими без вести в результате подрыва дамбы все еще считаются 109 человек. Их дела переданы в Нацполицию для проведения розыска и следственных действий" , — заявили в ведомстве.

На горячую линию Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах поступило 311 обращений о пропавших лицах, с которыми потеряна связь из-за подрыва Каховской ГЭС.

В Минреинтеграции уточнили, что около 90% обращений касаются пропавших с временно оккупированных территорий Херсонской области.