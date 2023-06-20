Россияне отбирают паспорта украинцев на оккупированной Херсонщине — ОК "Юг"
Россияне отбирают паспорта граждан Украины в оккупированных Новой Каховке, Олешках и Голой Пристани, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.
Об этом заявил спикер ОК "Юг" Владислав Назаров.
По его словам, россияне делают вид, что помогают эвакуировать людей с подтопленных территорий. Однако действительно воруют имущество из домов в указанных населенных пунктах.
Партизанам удалось зафиксировать минимум 20 случаев, когда оккупанты проводили "осмотр" затопленных домов и изымали материальные ценности. Кроме этого, они забирают украинские документы - паспорта, свидетельства о рождении и браке.
"Это делается для того, чтобы оказывать психологическое давление на местных жителей и заставить их обращаться за российскими паспортами", - говорится в сообщении.