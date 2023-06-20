В Украине показали трех военнопленных, которых вернули из Венгрии

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными опубликовал фотографию трех украинских военнослужащих, которых из российского плена забрали в Венгрию и которых сейчас удалось вернуть в Украину, сообщает Украинская правда.

Координационный штаб по военнопленным отметил, что совместно с Министерством иностранных дел, силами безопасности и обороны продолжает "принимать активные меры, чтобы вернуть домой остальных вывезенных из России в Венгрию украинских защитников".

Ранее о возвращении трех военнослужащих из Венгрии в Украину сообщил спикер МИД Олег Николенко.

Напомним, в начале июня венгерская сторона заявила, что в рамках договоренностей Русской православной церкви и Мальтийской службы помощи" из России забрали 11 украинских военнопленных.

При этом венгерская сторона не давала украинским дипломатам доступа к гражданам Украины, зато утверждала, что они имеют свободный статус, а также отрицала причетность правительства к вывозу военнопленных.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба утверждал, что в вывозе украинских военнопленных из России в Венгрию заинтересован лично венгерский премьер Виктор Орбан.