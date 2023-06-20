В Раде предлагают наказывать обменники, не принимающие "старые" доллари

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предлагающий ввести административную ответственность за отказ или ограничение в совершении валютных операций, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Проект закона №9404 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по административной ответственности за незаконные отказы или ограничения в совершении наличных валютных операций депутаты зарегистрировали во вторник, 20 июня.

Пока сам текст законопроекта, пояснительная записка и другие сопроводительные документы к нему отсутствуют.

Ранее сообщалось, что государственный "ПриватБанк" с 29 мая приостановил прием доллара и евро в своих терминалах.

В НБУ назвали ситуацию со "старыми" долларами "искусственной" – ожидают, что ситуация с отказом банков и обменников принимать старые или изношенные банкноты стабилизируется.

Впоследствии государственный "ПриватБанк" объявил, что с 22 июня возобновляет услугу приема наличной иностранной валюты с ее зачислением на карту через сеть терминалов самообслуживания.