Минфин разместил ОВГЗ еще более чем на 31 миллиард

Министерство финансов на аукционе во вторник, 20 июня, разместило облигации внутреннего государственного займа на 31,4 миллиарда гривен в эквиваленте, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в сообщении Минфина.

От размещения гривневых облигаций со сроком погашения 1 год под 18,5% привлекли 10,25 млрд грн (ставка выросла с 18,4% на прошлой неделе).

Облигации со сроком погашения 1,3 года под 18,23% разместили на 721 млн. грн.

Гривневые облигации со сроком погашения 1,6 года под 19,3% разместили на 1,4 млрд грн.

От размещения ОВГЗ со сроком погашения 2,7 года под 19,75% привлекли 4,65 млрд. грн.

Также Минфин разместил на аукционах разместивший ОВГЗ в иностранной валюте: