Минфин разместил ОВГЗ еще более чем на 31 миллиард
Министерство финансов на аукционе во вторник, 20 июня, разместило облигации внутреннего государственного займа на 31,4 миллиарда гривен в эквиваленте, сообщает Экономическая правда.
Об этом говорится в сообщении Минфина.
От размещения гривневых облигаций со сроком погашения 1 год под 18,5% привлекли 10,25 млрд грн (ставка выросла с 18,4% на прошлой неделе).
Облигации со сроком погашения 1,3 года под 18,23% разместили на 721 млн. грн.
Гривневые облигации со сроком погашения 1,6 года под 19,3% разместили на 1,4 млрд грн.
От размещения ОВГЗ со сроком погашения 2,7 года под 19,75% привлекли 4,65 млрд. грн.
Также Минфин разместил на аукционах разместивший ОВГЗ в иностранной валюте:
- от размещения долларовых облигаций на 9 месяцев под 4,8% привлекли 244 млн долл;
- от размещения ОВГЗ в евро на 1 год под 3,24% – 136 млн евро.