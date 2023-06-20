Украина и НАТО начали переговоры по вопросам оборонного планирования

Очередные консультации экспертов Украины и НАТО по оборонному планированию начались во вторник, 20 июня, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении Минобороны Украины.

На встрече присутствовали первый заместитель Министра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк и помощник Генерального секретаря НАТО по операциям Томас Гоффус.

По словам первого, консультации являются продолжением сотрудничества о готовности союзников помочь Украине в разработке собственной дорожной карты перехода на стандарты НАТО и западное ВТ в контексте решения Мадридского саммита НАТО в 2022 году.

Также на консультации присутствовали представители Минобороны, Генерального штаба и других составляющих сил обороны и профильные эксперты Международного секретариата НАТО по вопросам оборонного планирования.