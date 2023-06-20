Франция отправляет корабль на поиски субмарины, пропавшей у "Титаника"

По просьбе президента Франции Эммануэля Макрона французский корабль под названием Atalante отправляется в район исчезновения подводной лодки "Титан", которая осуществляла экспедицию к затонувшему лайнеру "Титаник", сообщает Европейская правда.

Об этом объявил министр по морским делам Франции Эрне Бервиль.

Французский институт Ifremer направляет свое судно Atalante, оснащенное глубоководным подводным роботом Victor 6000, к месту в Северной Атлантике, где исчезла подводная лодка, которая посещала затонувший "Титаник".

По словам Бервиля, Atalante должен прибыть в этот район в среду примерно в 20:00 по французскому времени. Затем французские операторы спустят робота Victor 6000 к затонувшему кораблю, который лежит на глубине почти 4 тысяч метров.

Источник во французском правительстве добавил, что среди тех, кто находился на борту судна, был гражданин Франции.

Связь с туристической подводной лодкой "Титан" пропала утром воскресенья 18 июня, примерно через 1 час 45 минут после погружения у побережья Ньюфаундленда. Субмарину использовали для осмотра обломков затонувшего корабля "Титаник".

На борту "Титана", вероятно, находятся пять пассажиров: бизнесмен-миллиардер и исследователь Хэмиш Гардинг; пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулеман; французский исследователь Поль-Анри Наржоле; исполнительный директор OceanGate Стоктон Раш – фирмы, которая осуществила этот подводный рейс.

Семья француза Поля-Анри Наржоле подтвердила, что он был на борту судна.