США не отрицают роль третьей стороны в установлении мира в Украине

Штаты не возражают, чтобы для процесса установления мира в Украине была привлечена третья сторона, сообщает Укринформ.

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Он заявил, что в Вашингтоне не отрицают роли третьей стороны в процессе установления мира в Украине.

"Но опять же, для того чтобы эта роль была устойчивой и имела шансы на успех, она должна начинаться с полного понимания украинской перспективы и полной и полной преданности уставу ООН, идеи территориальной целостности, суверенитета Украины вдоль ее международно признанных границ" , - подчеркнул представитель администрации Байдена.

Он также заявил, что "война в Украине действительно связана с идеей суверенитета и территориальной целостности. На самом деле речь идет об Уставе ООН".

По его словам, важно сохранить порядок, основанный на правилах, установленных после Второй мировой войны.

Представитель администрации США также выразил поддержку украинской формуле мира.

"Мы неоднократно говорили, что поддерживаем видение Президента Зеленского относительно справедливого мира. И мы много раз говорили, что любая достойная дискуссия – будь то на саммите или в меньших форматах – любая дискуссия будет приветствоваться (Соединенными Штатами – ред.), только если она будет устойчивой и заслуживающей доверия" , - подчеркнул представитель Белого дома.

А это, по его словам, означает, что в основе таких обсуждений должно быть восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, и они должны начинаться, по крайней мере, с обсуждения предложения по 10 пунктам, предложенным Зеленским.