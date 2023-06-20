Мелони и Макрон подтвердили дальнейшую поддержку Украины

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони и президент Франции Эмманюэль Макрон после переговоров в Париже во вторник подтвердили намерения продолжать поддержку Украины на фоне полномасштабного вторжения России, сообщает Европейская правда.

Во время совместной пресс-конференции Мелони напомнила о поставках Украине франко-итальянского зенитно-ракетного комплекса SAMP/T.

"Нет никаких сомнений, что Италия и Франция будут продолжать поддерживать украинское дело так долго, как это будет необходимо, со всех сторон. Если мы этого не сделаем, мы окажемся не в мире мира, а в гораздо более хаотичном мире, где война приближается к нашему дому" , – подчеркнула она.

В свою очередь президент Франции поблагодарил итальянскую визави за поддержку и сотрудничество в вопросе помощи Украине.

Визит Джорджии Мелони во Францию во вторник стал первым с тех пор, как она возглавила правительство Италии в октябре 2022 года. Среди прочего, в это время отношения Парижа и Рима были несколько напряженными из-за споров по миграции и критики ее правых взглядов.

В то же время после встречи Мелони заявила журналистам, что "Италия и Франция – две союзные страны, две важные страны, центральные, протагонисты в Европе, которые должны говорить друг с другом в это время, когда наши общие интересы очень совпадают".

А Макрон в свою очередь сказал, что Италия и Франция "могут продолжать совместное выгодное движение вперед в ближайшие недели, месяцы и годы".