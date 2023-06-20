Кулеба обсудил с Блинкеном контрнаступление и формулу мира
Глава МИД Дмитрий Кулеба на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Лондоне обсудил укрепление контрнаступательных возможностей Украины, сообщает Укринформ.
Об этом Кулеба сообщил в Твиттере.
"В Лондоне я встретился с Энтони Блинкеном и поблагодарил США за поддержку", - написал министр.
Глава МИД уточнил, что в ходе встречи обсуждались следующие шаги по укреплению контрнаступательных возможностей Украины, подготовка к практическим результатам Вильнюсского саммита по перспективе членства нашей страны в НАТО и росту глобальной поддержки Формулы мира.
Как сообщалось, 21 июня в Лондоне состоится международная конференция по восстановлению Украины, которая определит первоочередные, среднесрочные и перспективные задачи по послевоенному восстановлению и модернизации страны.