В разведке Эстонии озвучили вероятную стратегию контрнаступления ВСУ

Глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Марго Гросберг считает, что украинские войска в настоящее время ищут слабые места в российской обороне. В бой была введена только треть солдат, которые прошли подготовку в западных странах, сообщает Деловая столица.

Контрнаступление украинских войск ведется, по его словам, в районе Бахмута, на юге Донецкой области и в Запорожской области.

Гросберг отметил, что больше всего территории украинцам удалось отвоевать в Запорожской области и в направлении Орехова в Донецкой области. Однако украинские войска еще не достигли основных российских оборонительных позиций.

"Говоря о больших линиях траншей, которые также показываются в средствах массовой информации, сотни километров, то украинцам до них еще предстоит пройти несколько километров. Но села со стороны Великой Новоселки в направлении Мариуполя освобождены, и там тоже были построены оборонительные укрепления. Возможно, не такие большие и помпезные, как дальше, но это тоже оборонительные сооружения" , — пояснил Гросберг.

По его словам, трудно прогнозировать, когда украинские войска достигнут крупных российских оборонительных сооружений.

"Для этого нужно знать план украинцев, которого я, к счастью, не знаю. Я думаю, что в течение этой недели еще не будет большого, очень большого и массированного наступления. Украинцы применяют методичный, спокойный подход. Но рано или поздно эта дыра или место будут найдены, и тогда все начнет происходить совсем с другой скоростью, как прошлой осенью в Харькове" , — добавил глава разведцентра.

Он отметил, что российские войска оказывают сильное сопротивление по всей линии фронта.

"Нигде еще не найдена брешь или нужная болевая точка, при нажатии на которую обрушится весь фронт. Для этого еще слишком рано. В данный момент украинцы ищут те слабые места, те дыры, где оборона построена немного слабее, а насыщенность войсками ниже, чем где-то еще. Так что сейчас нельзя точно сказать, что в каких-то местах силы Российской Федерации были как-то слабее, чем в других" , — пояснил Гросберг.

За последнюю неделю украинские войска столкнулись с трудностями из-за действий российских фронтовых бомбардировщиков и вертолетов. По словам Гросберга, они начали действовать ближе к линии фронта, уничтожая, в том числе украинскую технику. В то же время украинским войскам удалось сбить несколько российских вертолетов.

"Украина также нашла лекарство от этой неприятности, приблизила свои средства ПВО, так что, вероятно, этот вопрос сейчас если и не решен полностью, то позволяет продумать следующий ход" , — сказал полковник Сил обороны.

По словам Гросберга, в нынешних контрнаступательных операциях задействовано около трети подразделений украинских бригад, подготовленных западными союзниками.

"Две трети еще не вступили в бой" , — напомнил он.

По мнению Гросберга, еще рано прогнозировать, когда украинские войска смогут добиться крупного успеха в контрнаступлении.