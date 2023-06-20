Данилов: если РФ применит ядерное оружие, то санкции должны стать адскими
Если Россия применит тактическое ядерное оружие в войне против Украины, мир должен жестко отреагировать, ведь это будет совсем другая война, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.
Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона.
"Такого агрессора, такого садиста, как Путин, нужно было остановить еще в 2008 году, но к сожалению этого не произошло. Имеем сегодня войну на нашей территории. Что касается угроз использования тактической" ядерного оружия, имеем в виду, не дай Бог они на это решатся, тогда мир должен совсем по-другому уже реагировать. Тогда должны быть санкции, они должны быть адскими для того, чтобы это максимально быстро закончилось", - сказал Данилов.
Он отметил, что в случае применения тактического ядерного оружия это будет "совсем другая война, другая ответственность, другие действия партнеров Украины".
Также Данилов отметил, что террористический акт на Каховской ГЭС - это одно дело, другое - использование тактического ядерного оружия. Он выразил надежду, что РФ не прибегнет к такому преступлению.
"Я могу сказать, что ничего трагического не будет, мало того, я более чем хочу быть уверен, что это не произойдет. Но если это произойдет, мир должен совсем иначе реагировать", - добавил секретарь СНБО.