Данилов: если РФ применит ядерное оружие, то санкции должны стать адскими

Если Россия применит тактическое ядерное оружие в войне против Украины, мир должен жестко отреагировать, ведь это будет совсем другая война, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона.

"Такого агрессора, такого садиста, как Путин, нужно было остановить еще в 2008 году, но к сожалению этого не произошло. Имеем сегодня войну на нашей территории. Что касается угроз использования тактической" ядерного оружия, имеем в виду, не дай Бог они на это решатся, тогда мир должен совсем по-другому уже реагировать. Тогда должны быть санкции, они должны быть адскими для того, чтобы это максимально быстро закончилось" , - сказал Данилов.

Он отметил, что в случае применения тактического ядерного оружия это будет "совсем другая война, другая ответственность, другие действия партнеров Украины".

Также Данилов отметил, что террористический акт на Каховской ГЭС - это одно дело, другое - использование тактического ядерного оружия. Он выразил надежду, что РФ не прибегнет к такому преступлению.