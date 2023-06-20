Зеленский расскажет о трансформации Украины на Лондонской конференции по восстановлению

В рамках конференции по восстановлению Украины, которая состоится в Лондоне 21 июня, президент Украины Владимир Зеленский представит часть аспектов философии трансформации Украины, сообщает Укринформ.

Об этом он рассказал в вечернем видеообращении.

"Уже начались первые встречи в Лондоне в рамках конференции по восстановлению Украины, которую мы готовили вместе с британскими друзьями. Уже состоялись дискуссии в Швейцарии и Германии, во Франции и Италии. Есть работа разного уровня для нашего восстановления. И мы направляем эту работу так, чтобы наше восстановление, наше восстановление стали не только проектами строительства, но и глобальным проектом защиты.

Восстановленная Украина, трансформированная Украина, укрепленная Украина – это носитель безопасности и гарант безопасности, это защищенность от любых форм террора и защита от любых повторений российской агрессии. Сегодня на лондонской конференции представлю часть аспектов нашей философии трансформации Украины. Полный же смысл будет представлен позже в этом месяце. И уже в Украине" , - подчеркнул президент.

Международная конференция по восстановлению Украины, которая состоится 21 июня в Лондоне, позволит скоординировать усилия правительства Украины, Европейской комиссии и других международных партнеров по скорейшему восстановлению Украины, которое должно начаться еще до завершения войны.