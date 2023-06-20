Португалия объявила о новых поставках в Украину военной помощи
Португалия предоставит новый пакет военной помощи, в который войдут бронемашины M113 и партия гаубиц, сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в сообщении Министерства национальной обороны Португалии.
"Португалия продолжает поддерживать Украину: мы собираемся пожертвовать еще 14 бронетранспортеров M113 и комплект 105-мм гаубиц", — говорится в сообщении.
В Министерстве обороны отметили, что в течение последних недель поставили в Украину 180 тонн боеприпасов и 5 бронированных машин медицинской поддержки.
Португальский производитель беспилотников Tekever готов предоставить Украине некоторые из своих систем большой дальности полета для поддержки наземных и морских операций.