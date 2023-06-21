Генштаб: Россия за сутки потеряла 540 солдат и 35 дронов
Согласно данным Генерального штаба ВСУ, за минувшие сутки Силы обороны уничтожили еще 540 оккупантов, 35 БпЛА, 32 артиллерийских системы и другую технику врага.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.06.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 222000 (+540) человек ликвидировано
- танков – 4006 (+9) ед,
- боевых бронированных машин – 7771 (+21) ед,
- артиллерийских систем – 3920 (+32) ед,
- РСЗО – 615 (+1) ед,
- средств ПВО – 375 (+3) ед,
- самолетов – 314 (+0) ед,
- вертолетов – 306 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 3428 (+35),
- крылатых ракет – 1214 (+0),
- кораблей / катеров – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 6667 (+22) ед,
- специальной техники – 539 (+8).