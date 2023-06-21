Нацбанк продлил смягчение валютных ограничений

Нацбанк объявил о дальнейшем смягчении валютных ограничений: с 21 июня предоставлена возможность рассчитываться по новым кредитам от нерезидентов.﻿ Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Так, с 21 июня 2023 года НБУ даст возможность резидентам осуществлять переводы за границу для обслуживания и возврата новых внешних кредитов, средства по которым будут поступать из-за рубежа после 20 июня 2023 года на счета заемщиков в украинских банках" , - пояснили в регуляторе.

При этом резиденты смогут осуществлять соответствующие операции при одновременном соблюдении ряда условий:

перевод средств за границу с целью выплаты процентов (с учетом комиссий, сборов и других платежей по обслуживанию внешних кредитов или займов) осуществляется с соблюдением максимальной процентной ставки в размере 12% годовых;

перевод средств на выполнение обязательств по кредиту или займу, которые получаются на срок не более трех лет, осуществляется заемщиком только за счет собственных средств в иностранной валюте (в том числе привлеченных от нерезидентов в форме кредитов или займов);

если сроки получения кредита или займа длиннее трех лет, то перевод средств для возврата такого кредита или займа в течение первых трех лет также осуществляется заемщиком только за счет собственных средств в иностранной валюте (в том числе привлеченных от нерезидентов в форме кредитов или займов). В то же время заемщик может покупать иностранную валюту для выплаты процентов, комиссий, сборов и штрафов, а начиная с четвертого года - и для возврата кредита или займа;

перевод средств для досрочного возврата средств по кредитам и займам не разрешается.

"Определенные Нацбанком условия позволят нивелировать риски непроизводительного оттока капитала. В результате влияние от такого смягчения на международные резервы и на валютный рынок будет ограниченным, зато бизнес сможет осуществлять новые привлечения средств из внешних источников.

Кроме того, это будет способствовать расширению возможностей международных партнеров направлять финансирование на восстановление украинской экономики" , - пояснили в НБУ.

Приведенные изменения внесены постановлением Правления НБУ от 20 июня 2023 года, которое вступает в силу с 21 июня.