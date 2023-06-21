Украинский бизнес может получить гранты от USAID
USAID Конкурентоспособная экономика Украины предлагает украинским предпринимателям гранты от 600 000 грн до 1,2 млн грн на поддержку непрерывности и восстановления бизнеса. Об этом, со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики, сообщает Новое время.
Средства можно тратить на перемещение или восстановление бизнеса в условиях войны, расширение на внешние рынки, а также поддержку уровня имеющихся бизнес-возможностей и/или их улучшение.
Какие сектора могут получить грант:
- информационные технологии и инжиниринг;
- производство (электронное оборудование и приборы, мебель, одежда и обувь, продукты питания и т. д.);
- услуги (автоматизация, консалтинг, образование, коммуникации и т. д.);
- креативные индустрии (фильмы, аудиовизуальные материалы, мода и производство крафтовой продукции).
Гранты могут получить:
ФЛП, частные предприятия, ООО, АО, имеющие штат до 250 работников и годовой оборот до 50 млн евро.