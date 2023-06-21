Украинский бизнес может получить гранты от USAID

USAID Конкурентоспособная экономика Украины предлагает украинским предпринимателям гранты от 600 000 грн до 1,2 млн грн на поддержку непрерывности и восстановления бизнеса.﻿ Об этом, со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики, сообщает Новое время.

Средства можно тратить на перемещение или восстановление бизнеса в условиях войны, расширение на внешние рынки, а также поддержку уровня имеющихся бизнес-возможностей и/или их улучшение.

Какие сектора могут получить грант:



информационные технологии и инжиниринг;

производство (электронное оборудование и приборы, мебель, одежда и обувь, продукты питания и т. д.);

услуги (автоматизация, консалтинг, образование, коммуникации и т. д.);

креативные индустрии (фильмы, аудиовизуальные материалы, мода и производство крафтовой продукции).

Гранты могут получить:

ФЛП, частные предприятия, ООО, АО, имеющие штат до 250 работников и годовой оборот до 50 млн евро.