В Крыму приостановили движение поездов из-за подрыва путей
Оккупационная администрация в Феодосии приостановила движение поездов из-за поврежденного железнодорожного полотна. Об этом сообщил так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов, сообщает Деловая столица.
"В течение двух часов движение поездов будет восстановлено. Пострадавших нет", — написал он.
По словам так называемого советника главы оккупированного полуострова Олега Крючкова, из-за повреждения полотна отменены две утренние электрички.
"Пассажиры со станций Феодосия и Владиславовка будут отправлены автобусами", — отметил Крючков.
В местных Telegram-каналах распространена видеозапись, на которой, как утверждается, зафиксирован подрыв железнодорожного полотна в ночь на 21 июня.