В Крыму приостановили движение поездов из-за подрыва путей

В Крыму приостановили движение поездов из-за подрыва путей
Фото: facebook

Оккупационная администрация в Феодосии приостановила движение поездов из-за поврежденного железнодорожного полотна﻿. Об этом сообщил так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов, сообщает Деловая столица.

"В течение двух часов движение поездов будет восстановлено. Пострадавших нет", — написал он.

По словам так называемого советника главы оккупированного полуострова Олега Крючкова, из-за повреждения полотна отменены две утренние электрички.

"Пассажиры со станций Феодосия и Владиславовка будут отправлены автобусами", — отметил Крючков.

В местных Telegram-каналах распространена видеозапись, на которой, как утверждается, зафиксирован подрыв железнодорожного полотна в ночь на 21 июня.

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