Байден назвал Си Цзиньпина диктатором

Президент США Джо Байден назвал лидера КНР Си Цзиньпина "диктатором", когда рассказывал о его реакции на сбитый китайский разведывательный аэростат. Об этом Байден сказал в Калифорнии во время выступления на мероприятии по сбору средств на свою предвыборную кампанию, сообщает Европейская правда.

По словам американского президента, Си Цзиньпин сильно возмутился, когда США решили сбить аэростат.

"Причина, почему Си Цзиньпин очень возмутился, когда я сбил тот воздушный шар со шпионским оборудованием, заключается в том, что он не знал, что он там был. Нет, я серьезно. Это то, что очень расстраивает диктаторов, когда они не знают, что произошло" , – отметил Байден.

Он добавил, что аэростат сбился с курса и не должен был пролетать там, где его сбили, а Си Цзиньпин об этом не знал.