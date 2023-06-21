Британия объявила о помощи Украине в размере 3 млрд долларов

Британия объявила о предоставлении Украине финансовой помощи в размере 3 млрд долларов в течение следующих трех лет.﻿ Об этом заявил премьер-министр Британии Риши Сунак во время Конференции по восстановлению Украины, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

"Правительство Великобритании хочет поддержать Украину в последующие годы. В течение следующих трех лет мы предоставим долгосрочные гарантии на 3 млрд долларов. Мы хотим усилить инвестиции вместе с экологическими инициативами" , - заявил Сунак.

Конференция в Лондоне по вопросам восстановления Украины

Конференция, посвященная восстановлению Украины, сейчас проходит в Лондоне. Участие в ней принимают более тысячи представителей из 61 страны, включая чиновников, представителей неправительственных организаций и сотни бизнес-лидеров и предпринимателей.

Среди выступающих на конференции присутствуют президент Еврокомиссии, Урсула фон дер Ляйен, госсекретарь США, Энтони Блинкен, президент Украины, Владимир Зеленский, глава правительства Украины, Шмыгаль, а также премьер-министр Великобритании, Риши Сунак.

Во время конференции стороны обсудят реформы, необходимые для послевоенного восстановления Украины, стимулирование торговли и инвестиций, восстановление человеческого капитала. Также внимание уделят энергетическому восстановлению нашей страны и разминированию.