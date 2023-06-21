Глава НАБУ рассказал о звонке Зеленского после задержания Князева

После задержания председателя Верховного суда Всеволода Князева директору Национального антикоррупционного бюро Семену Кривоносу позвонил президент Владимир Зеленский, чтобы выяснить ситуацию, сообщает Укринформ.

"Если говорить о моем разговоре с президентом, то он был, после задержания главы Верховного суда и начала обысков в здании ВС. Он мне сам позвонил и как руководитель государства поинтересовался, что там происходит в Верховном суде. Я сообщил президенту, что задержан руководитель судебной ветви власти на получении взятки. Это был весь контекст разговора" , - заявил Кривонос.

На вопрос, какова была реакция президента, Кривонос ответил, что глава государства "очень ровно и взвешенно к этому отнесся", удивление не выразил.

"Он спросил, в чем там суть. Говорю: это - получение взятки. Он говорит: "Окей, хорошо". Не было никаких эмоций - ни негативных, ни позитивных, или еще чего-то такого. Это был очень выдержанный разговор" , - отметил директор НАБУ.

Кривонос отметил, что следственные действия у главы ВС состоялись без санкции суда, поскольку обыски были неотложными.

На вопрос, уверен ли он, что НАБУ доведет дела Князева и Лозинского до конца, Кривонос ответил, что Бюро собрало достаточно доказательств для предъявления подозрений и так же соберет достаточно доказательств, чтобы вручить обвинительные акты и направить дела в суд.

Относительно того, будут ли объявлены подозрения, собственно, представителям адвокатского объединения и бизнесмену Константину Жеваго, которые фигурируют в деле как те, кто платил за принятие решения по делу компании "Ferrexpo", директор НАБУ отметил, что в настоящее время следствие исследует причастность других к совершению этого преступления.

Решается вопрос о квалификации преступления и предъявлении подозрений. Анонсировать круг подозреваемых по этому делу Кривонос отказался.

Относительно того, правда ли, что задокументировать коррупцию в Верховном суде помогла агент НАБУ под прикрытием - молодая девушка, которая пришла работать в адвокатскую компанию Горецкого, Кривонос сначала улыбнулся и сказал "Все неправда", а потом добавил, что не может это комментировать.

Как бюро завербовало многолетнего друга Князева нотариуса Кирилла Горбурова, который документировал получение главой ВС взятки, глава НАБУ комментировать отказался.

"Досудебное расследование продолжается. Об этой части дела говорить не могу. Даже если пальцы в дверь.

Активная фаза документирования этого преступления началась в конце марта. Тогда мы получили определенные доказательства признаков преступной деятельности и вымогательства взятки.

Часть людей, которые документировали это дело, месяц толком не спали.

Была проведена колоссальная работа. Мы очень переживали, чтобы не было утечки информации, чтобы правильно задокументировать и провести следственные действия. То есть, это было большое напряжение и стресс. Очень мало людей знали об этом деле.