США выделяют $1,3 млрд финансовой помощи Украине

США выделят Украине $1,3 миллиарда долларов финансовой помощи, которая будет направлена на энергетические и инфраструктурные потребности. Об этом во время выступления на международной конференции по восстановлению Украины в Лондоне сказал госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает Европейская правда.

"Пока Россия продолжает разрушать, мы здесь, чтобы помочь Украине отстроить жизнь, отстроить страну, отстроить ее будущее" , – заявил Блинкен.

По его словам, США инвестируют 520 миллионов долларов, чтобы помочь Украине модернизировать ее энергосистему.

21 июня в Лондоне стартовала международная конференция по восстановлению Украины (Ukraine Recovery Conference).