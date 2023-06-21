США выделяют $1,3 млрд финансовой помощи Украине
США выделят Украине $1,3 миллиарда долларов финансовой помощи, которая будет направлена на энергетические и инфраструктурные потребности. Об этом во время выступления на международной конференции по восстановлению Украины в Лондоне сказал госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает Европейская правда.
"Пока Россия продолжает разрушать, мы здесь, чтобы помочь Украине отстроить жизнь, отстроить страну, отстроить ее будущее", – заявил Блинкен.
По его словам, США инвестируют 520 миллионов долларов, чтобы помочь Украине модернизировать ее энергосистему.
21 июня в Лондоне стартовала международная конференция по восстановлению Украины (Ukraine Recovery Conference).