В войсках назвали причины усиления штурмов россиян на Востоке

Российские захватчики усилили штурмы на лиманском и купянском направлениях, чтобы оттянуть силы защитников от дороги снабжения и выйти на админграницу Луганщины. Об этом, со ссылкой на собеседников в НГУ, сообщает Украинская правда.

В частности, по данным источников в одном из подразделений НГУ, днем, 20 июня, россияне усиленно штурмовали украинские позиции на Лиманском направлении. Особенно в районе Дибровы (12 км к востоку от деоккупированного Ямполя) и Серебрянского лесничества.

"От незначительной части позиций одному из новосформированных и не слишком подготовленных подразделений ВСУ пришлось отступить" , - утверждают источники.

При этом российские захватчики давят по всей линии от Купянска до Лимана последние несколько недель.

Некоторые военные предполагают, что таким образом оккупанты хотят оттянуть на этот участок фронта украинские подразделения, которые наступают по флангам на Бахмутском направлении.

Впрочем, источники издания утверждают, что мотивация несколько иная.

Так, россияне наступают на Купянск, чтобы отодвинуть линию фронта от дороги, которая идет через оккупированные Троицкое и Сватово и служит для них основной дорогой снабжения.

А на Лиман и окружающие населенные пункты - чтобы отвоевать села Луганщины (Макеевка, Невское и т.д.) и снова выйти на админграницы Луганской области.