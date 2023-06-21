Зеленский: Наступление идет нелегко, потому что 200 тысяч кв. км заминировано

Президент Владимир Зеленский объяснил, что одной из причин замедления контрнаступления вооруженных сил является заминированная российскими оккупантами значительная территория. Об этом, со ссылкой на интервью Зеленского BBC, сообщает Украинская правда.

"Некоторые считают, что это голливудский фильм, и ожидают результатов уже сейчас. Это не так" , - заявил президент.

По его словам, наступление дается нелегко, поскольку 200 000 квадратных километров украинской территории заминированы российскими войсками.

"Что бы ни хотели некоторые, включая попытки давления на нас, со всем уважением, мы будем продвигаться на поле боя так, как считаем нужным" , - подчеркнул президент.

Перед этим секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что одним из главных приоритетов Сил обороны Украины в настоящее время является прежде всего "артиллерийское обескровливание" российских оккупационных войск на передовой.