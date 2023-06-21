Германия предоставила новую партию военной помощи Украине

Германия передала Украине новую партию военной помощи, в которую вошли, среди прочего, высокоточные управляемые боеприпасы, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится на сайте немецкого правительства.

В новую партию помощи вошли 155-мм высокоточные управляемые снаряды и тысяча 155-мм артиллерийских снарядов, два тягача MAN HX81 с колесной формулой 8х8 и полуприцепы, 6 автомобилей охраны границы.

Кроме того, анонсирована поставка партии неопределенного количества ракет к ЗРК Patriot.

На прошлой неделе на министерской встрече государств НАТО в Брюсселе глава Минобороны Германии Борис Писториус сообщил, что Германия "немедленно" предоставит Украине еще 64 управляемые ракеты для систем Patriot.