Послы Евросоюза согласовали 11-й пакет санкций против РФ

Послы Европейского союза сегодня, 21 июня, согласовали 11-й пакет санкций против России, пишет Дмитрий Браславский, РБК-Украина.

Об этом заявили в Шведском председательстве в Совете ЕС.

"Сегодня послы ЕС согласовали 11-й пакет санкций против России" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что пакет включает меры, направленные на противодействие обхода санкций и отдельным листингам.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен приветствовала политическое соглашение по 11-му пакету санкций против РФ.

"Это нанесет еще один удар по военной машине Путина усилением экспортных ограничений, нацеленных на поддерживающие Кремль организации" , - говорится в заявлении.

Она добавила, что инструмент ЕС против обхода не позволит России получить подсанкционные товары.

С самого начала вторжения РФ в Украину Европейский союз ввел уже 10 пакетов ограничений. Под санкции попали российские чиновники, олигархи, юридические лица и компании, которые помогают Кремлю вести захватническую войну против Украины.