Послы Евросоюза согласовали 11-й пакет санкций против РФ
Послы Европейского союза сегодня, 21 июня, согласовали 11-й пакет санкций против России, пишет Дмитрий Браславский, РБК-Украина.
Об этом заявили в Шведском председательстве в Совете ЕС.
"Сегодня послы ЕС согласовали 11-й пакет санкций против России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пакет включает меры, направленные на противодействие обхода санкций и отдельным листингам.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен приветствовала политическое соглашение по 11-му пакету санкций против РФ.
"Это нанесет еще один удар по военной машине Путина усилением экспортных ограничений, нацеленных на поддерживающие Кремль организации", - говорится в заявлении.
Она добавила, что инструмент ЕС против обхода не позволит России получить подсанкционные товары.
С самого начала вторжения РФ в Украину Европейский союз ввел уже 10 пакетов ограничений. Под санкции попали российские чиновники, олигархи, юридические лица и компании, которые помогают Кремлю вести захватническую войну против Украины.