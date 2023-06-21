Франция готовит многолетний план поддержки Украины — МИД

Франция выделит Украине дополнительные 40 млн евро безвозвратной финансовой помощи для неотложного восстановления в этом году, а также готовит многолетний план помощи для гражданских нужд, сообщает Европейская правда.

Об этом заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна во время выступления на конференции по восстановлению Украины.

Катрин Колонна отметила, что Франция готовит многолетний план помощи Украине для гражданских нужд, включающий гуманитарную помощь, помощь для поддержания экономической и финансовой стабильности.

"Совет заметить, что он будет состоять в основном из грантов, чтобы не создавать дополнительного давления на публичные финансы Украины" , – детализировала глава МИД.

Кроме того, МИД Франции предоставит дополнительные 40 млн евро в качестве безвозвратной помощи для Украины в 2023 году.

"Эта поддержка пойдет прежде всего на неотложное восстановление критической инфраструктуры, медицинское оборудование и меры подготовки к следующей зиме" , – отметила Катрин Колонна.