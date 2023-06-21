ЕС запретит транспортировку нефти по части нефтепровода "Дружба"

Послы Европейского союза в среду, 21 июня, согласовали 11 пакет санкций против России. Он будет включать в себя запрет на транспортировку нефти, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении Шведского председательства в Совете ЕС.

Известно, что 11-пакет антироссийских санкций ЕС будет включать в себя также запрет на пересечение границы российскими автоприцепами.

Кроме этого будет запрещена транспортировка нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба". Стоит отметить, что сейчас это единственная ветвь нефтепровода, по которой российская нефть идет в Европу.

С самого начала вторжения РФ в Украину Европейский союз ввел 10 пакетов ограничений. Под санкции попали российские чиновники, олигархи, юридические лица и компании, помогающие Кремлю вести захватническую войну против Украины.