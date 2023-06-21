Послы ЕС поддержали увеличение фонда мира на 3,5 миллиарда евро

Комитет постоянных представителей правительств государств-членов Евросоюза (Coreper II) увеличил на 3,5 млрд евро Европейский фонд мира (EPF), финансирующий оружие для Украины, сообщает Укринформ.

Об этом говорится в сообщении Шведского председательства в Совете ЕС.

"Сегодня послы ЕС одобрили дополнительные 3,5 миллиарда евро (в ценах 2018 года) в Европейский фонд мира" , - говорится в сообщении.

Это решение подтверждает обязательство ЕС поддерживать своих партнеров в сфере безопасности и обороны.

В марте 2021 года Совет ЕС принял новый финансовый инструмент - Европейский фонд мира емкостью 5 миллиардов евро, который в период 2021-2027 годов будет использоваться для финансирования мероприятий в рамках Совместной политики ЕС в сфере иностранных дел и безопасности (CFSP).