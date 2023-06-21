Великобритания готова поддержать упрощенное членство Украины в НАТО

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что Лондон будет "очень благосклонным", если Украина сможет пройти через упрощенный процесс вступления в НАТО, сообщает Европейская правда.

Об этом он заявил на Конференции по вопросам восстановления Украины в Лондоне.

Клеверли предположил, что Великобритания поддержит предложение о том, что Украине не нужно будет проходить этап Плана действий по членству (ПДЧ) для вступления в военный альянс.

Процесс ПДЧ предусматривает, что страны-кандидаты получают оценки и советы по мере того, как они осуществляют шаги, направленные на достижение критериев НАТО в оборонной и других сферах.

Если Украина фактически пропустит этот этап, это поставит ее в одну категорию с новым членом НАТО Финляндией. В противовес этому, Северная Македония 20 лет выполняла ПДЧ до своего вступления в 2020 году.

"Мы видели, как Украина развивается, и развивается невероятно быстро. Йенс Столтенберг на неформальном саммите министров иностранных дел НАТО сказал, что на самом деле многие требования Плана действий по членству в Альянсе уже выполняются" , – сказал Клеверли.

"Реформа их вооруженных сил происходит во время участия в конфликте. Я думаю, что позиция Великобритании была бы очень, очень благосклонной, если бы мы отошли от ПДЧ, признав, что этого не требовалось от Швеции и Финляндии, а украинцы своими действиями на поле боя продемонстрировали преданность реформированию вооруженных сил в соответствии с требованиями членства в НАТО" , – заявил министр.

По его мнению, все союзники по НАТО это признают.