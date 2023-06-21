Украина готовит механизм конфискации $500 млрд замороженных активов РФ

В украинском правительстве готовят механизм, позволяющий конфисковать до $500 млрд замороженных на Западе активов РФ, сообщает Европейская правда.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, выступая на Конференции по вопросам восстановления Украины в Лондоне.

По его словам, конфискация российских активов должна стать основным источником получения средств на восстановление Украины.

"Россия должна заплатить за то, что разрушила. Мы готовим справедливый механизм, который позволит конфисковать до 500 млрд долларов замороженных на Западе российских активов" , – заявил Шмигаль.

Он напомнил, что Совет Европы уже принял историческое решение о создании Реестра ущерба, нанесенного агрессией России против Украины. "Это первый компонент Международного компенсационного механизма", – сказал премьер.

Вторым источником восстановления будут средства украинского бюджета, в том числе средства от конфискации российских активов в Украине. Третий источник – это помощь международных партнеров, в том числе международных финансовых организаций.