В "Энергоатоме" оценили возможность подрыва россиянами охладителя ЗАЭС

После теракта РФ на Каховской ГЭС вероятность умышленного российского подрыва на ЗАЭС значительно увеличилась. Россияне с первых дней пребывания на станции начали минирование территории, пишет Карина Левицкая, Юрий Дощатов, РБК-Украина.

Об этом рассказал президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

Котин сообщил, что информация о заминировании бассейна-охладителя Запорожской АЭС появилась достаточно давно.

"Мы знаем, что они (российские оккупанты - ред.) изначально начали минирование периметра станции и береговой части, где она присоединяется к Каховскому водохранилищу. И именно там расположена линия бассейна - она полностью присоединяется к водохранилищу. Я не могу сказать, что заминирована именно плотина пруда-охладителя. Но то, что там (на станции - ред.) есть минирование, мы подтверждаем" , - сказал президент компании.

Он пояснил, что российские военные провели минирование на суше и по периметру самого пруда. Однако пояснил, что пока точно неизвестно в каких именно местах находятся мины.

"Пока это неясно. Но минирование по всей полосе, примыкающей к водохранилищу. Фактически по его периметру. Но взорвать так, чтобы вода из бассейна начала уходить, практически невозможно. Даже если верхушка плотины будет взорвана, нужно рыть каналы, чтобы вода сходила" , - отметил Котин.

В то же время он сказал, что осуществить подрыв таким образом, чтобы вода начала уходить из бассейна возможно, однако очень сложно.