В Париже раздался взрыв, горят несколько домов — СМИ
В 5-м округе Парижа – старейшем районе города, раздался громкий взрыв. Над столицей Франции виднеется большой шлейф дыма, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.
"Жители 5-го округа, как только произошел взрыв газа на площади Альфонса Лаверана в районе Валь-де-Грас, некоторые здания горят. Пожалуйста, держитесь на расстоянии, чтобы дать возможность пожарной бригаде вмешаться", - заявил первый заместитель мэра 5-го округа Эдуард Сивель.
Сейчас информации о жертвах или пострадавших нет. На месте событий работают спасатели, улица была перекрыта.
В то же время очевидцы утверждают, что некоторые из гражданских могли оказаться под завалами.
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