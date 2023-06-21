Резников впервые поговорил с министром обороны Израиля
Министр обороны Украины Алексей Резников впервые провел телефонный разговор со своим израильским коллегой Йоавом Галантом, пишет Елизавета Драбкина, РБК-Украина.
Резников заявил, что министры провели очень продуктивный разговор.
"Мы обсудили текущую ситуацию на месте и перспективы проекта по защите украинцев от угроз с воздуха. Иранские беспилотники представляют угрозу безопасности для обеих наших стран. Мы рассчитываем на помощь Израилю в противодействии этому", - написал министр обороны.
Отметим, что разговор между министрами обороны стран прошел впервые. Причем Галант возглавил оборонное ведомство Израиля пять месяцев назад.
Израиль продолжает поддерживать хорошие отношения, как с Украиной, так и с Россией. С начала полномасштабной войны Иерусалим отказывается оказывать Украине военную помощь. Страна передает только гуманитарную помощь.