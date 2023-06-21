Под Никополем восстановили железнодорожный путь, просевший после подрыва ГЭС

Железнодорожники возобновили движение поездов на перегоне вблизи Никополя, где просела насыпь под железнодорожными путями после подрыва роянами Каховской ГЭС, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци".

Как отметили в ведомстве, работы были выполнены в кратчайшие сроки. Благодаря этому пригородные поезда в регионе возвращаются к своему стандартному графику движения.

Для устранения повреждения:

использовали почти 6,6 тыс. кубометров бутового камня и более 3,5 тыс. кубометров щебня;

смонтировали 150 г новой рейкопальной решетки;

заменили сопротивление контактной сети.

Напомним, вблизи Никополя просел участок с железнодорожным полотном. Пригородные поезда будут отменены на несколько дней.