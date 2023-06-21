Генштаб: РФ сосредотачивает усилия на восточных направлениях, за сутки было 30 столкновений

Российские войска продолжают сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Продолжаются тяжелые бои, в сутки произошло более 30 боевых столкновений.

Об этом говорится в вечернем своде Генерального штаба ВСУ.

В течение суток противник нанес более 30 авиационных ударов, в частности, были применены 6 иранских ударных БпЛА Shahed-136/131. Все дроны уничтожили украинские военные. Кроме того, оккупанты совершили 23 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Есть погибшие и раненые среди мирного населения.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах. Нанес авиационных ударов по населенным пунктам Леоновка, Николаевка Черниговской области и Волфин Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Хреновка, Елино, Карповичи, Леоновка Черниговской области; Середина-Буда, Сытное, Фотофиж, Новые Вирки, Волфине, Шпиль, Обода, Кондратовка, Локня, Степное Сумской области, а также Одноробовка, Уды, Ветеринарное, Казачья Лопань, Высокая Яруга, Липцы, Алисовка, Бугроватка, Старица, Волчанск Хутора, Бочково, Плетеновка, Малая Волчья, Варваровка, Бударки, Рублено, Анискино, Милово на Харьковщине.

На Купянском направлении враг нанес авиационный удар в районе Синьковки Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Двуречная, Западное, Масютовка, Кисловка, Берестово Харьковской области. На Лиманском направлении враг совершил безуспешные наступательные действия в направлении Дибровы Луганской области и Серебрянки на Донетчине. Нанес авиационные удары в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области и Северска - Донецкой. Артиллерийские обстрелы получили Стельмаховка, Невское, Диброва, Кузьмино, Белогоровка на Луганщине и Торское, Верхнекаменное, Спорное и Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник производил безуспешные наступательные действия в районах Орехово-Василовки, Ивановского и Белой Горы Донецкой области. Нанес авиационные удары возле Курдюмовки и Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Богдановка, Калиновка, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка, Белая Гора, Константиновка, Дружба и Северное Донецкой области.

В Авдеевском направлении противник проводил безуспешные наступательные действия в районах Северного и Первомайского Донецкой области. Нанес авиационных ударов вблизи Авдеевки, Северного и Первомайского. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Александрополь, Керамик, Новокалиново, Бердичи, Степное, Авдеевка, Тонечко, Северное, Первомайское, Нетайлово и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Марьинки, успеха не имел. Нанес авиационный удар в районе Красногоровки. Вместе с тем, совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Красногоровка, Зоряное, Острое, Марьинка, Георгиевка, Курахово и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг проводил наступательные действия в направлениях Новомихайловки и Угледара, успеха не имел. Нанес авиационный удар в районе Новомихайловки Донецкой области. Совершил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка, Константиновка, Елизаветовка, Екатериновка, Богоявленка, Благодатное, Пречистовка, Золотая Нива и Большая Новоселка Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Проводил безуспешные наступательные действия в направлении Пятихаток Запорожской области. Враг нанес авиационных ударов в районах Преображенки и Стопногорска Донецкой области. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Новоочеретоватое, Нескучное, Благодатное, Макаровка, Сторожево, Зеленое Поле, Темировка, Новополь, Бурлацкое Донецкой области; Левадное, Красное, Гуляйполе, Новоандреевка, Степное, Пятихатки, Лобковое, Каменское Запорожской области; Золотая Балка, Михайловка, Новоалександровка, Дудчаны, Качкаровка, Дорожное, Казацкое, Николаевка, Бургунка, Ивановка, Садовое, Приднепровское, Приднепровское, Молодежное, Зимовник, Белозерка, Ромашково, Антоновка, Херсон, Днепровское, Кизомыс Херсон.

Авиация сил обороны в сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 6 по зенитно-ракетным комплексам врага. Также нашими защитниками был уничтожен российский ударный вертолет Ми-24. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления и состав боеприпасов противника.