Комитет Палаты представителей США поддержал резолюцию о предоставлении ATACMS
Комитет по иностранным делам Палаты представителей США рассмотрел и поддержал двухпартийную резолюцию H.Res. 488 с призывом к администрации Байдена по немедленному предоставлению Украине ракет ATACMS, сообщает Укринформ.
Заседание комитета прошло в среду.
"Ракеты ATAСMS критически важны для успеха контрнаступления Украины. ATACMS имеют радиус действия до 190 миль (более 300 км – ред.), что позволяет украинским силам наносить удары по территориям, которые удерживают россияне", - заявил в связи с этим председатель Комитета конгрессмен-республиканец Майкл Маккол.
Старший член Комитета от Демократической партии конгрессмен Грегори Микс со своей стороны отметил, что этот шаг приблизит победу Украины над агрессором и установление мира.
"В то время как Украина продолжает свое контрнаступление, чтобы освободить собственные территории, Соединенные Штаты вместе с партнерами и союзниками должны рассмотреть все пути для того, чтобы помочь Украине победить", - подчеркнул представитель Демократической партии.