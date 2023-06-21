Китай пока не поддерживает Россию так, как мог бы — представитель ЕС

Пекин, скорее всего, не поддерживает Москву в военном плане так, как мог бы. Об этом заявил спикер Европейского Союза по вопросам внешней и политики безопасности Питер Стано, сообщает Украинское радио.

По его мнению, тот факт, что Путин проигрывает, свидетельствует, что на самом деле китайская поддержка — "не больше реверансов на красной дорожке". Китай получает лояльную и зависимую Россию, которой можно манипулировать, считает Стано.

"Похоже, что Китай каким-то образом держит Путина под контролем, не давая ему поднять градус жестокости или совершить еще больше ужасов, если у него для этого есть потенциал и возможности. Однако это лишь предположение".

Мы склоняемся к мнению, что, да, Китай играет свою роль. И чем дольше будет затягиваться конфликт, чем больше Путин будет показывать настоящее лицо агрессии со всеми этими зверствами и тому подобное, тем больше Китай будет давить на него" , — заявил Стано.

По его убеждению, Китай должен сыграть свою роль в отношении развязанной Россией полномасштабной войны против Украины. Поэтому ЕС продолжает давить на китайцев, чтобы они "выполняли свои обязательства".