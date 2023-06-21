Всемирный банк предоставляет Украине $1,75 млрд поддержки

Всемирный банк и доноры предоставляют Украине дополнительные 1,75 миллиарда долларов на экстренную помощь и меры по восстановлению, сообщает Укринформ.

"Сегодня Группа Всемирного банка объявила о предоставлении дополнительной финансовой поддержки Украине на сумму 1,75 млрд долларов. Данное финансирование состоит из гарантированного Соединенным Королевством займа Всемирного банка на сумму 500 млн долларов, гранта на сумму 1,25 млрд долларов от Соединенных Штатов и гранта на сумму 15 млн долларов от правительства Финляндии" , - говорится в сообщении Всемирного банка.

Указано, что пакет финансовой поддержки предоставляется в рамках Проекта Всемирного банка "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE). Он помогает Украине обеспечивать критически важную способность правительства по предоставлению услуг и выполнению основных государственных функций на национальном и региональном уровнях.

Это дополнительное финансирование для PEACE является продолжением ряда предоставленных ранее средств и будет направлено на дальнейшую поддержку в таких ключевых сферах, как здравоохранение, образование, выплата пенсий, программы социальной помощи и финансирование заработной платы работников, предоставляющих основные государственные услуги.

Средства перескажут правительству Украины после того, как Всемирный банк получит подтверждение осуществления согласованных расходов.

"Эта постоянная международная поддержка важна для того, чтобы помочь Украине удовлетворить свои потрясающие потребности в финансировании в 2023 году" , - сказала Анна Бьерде, управляющий директор Всемирного банка по операционной деятельности.

С началом внедрения проекта PEACE в июне 2022 года, правительство Украины получило возможность оказывать поддержку примерно 13 млн граждан, включая 10 млн пенсионеров, 500 тыс. работников сферы образования, 145 тыс. государственных служащих, 56 тыс. работников службы по чрезвычайным ситуациям и более чем 3 млн. получателей социальной помощи и внутренне перемещенных лиц.

Как сообщалось, проект PEACE объединяет ссуды и гранты (совокупная сумма которых на данный момент составляет 19,745 млрд долларов), предоставленные Всемирным банком и другими партнерами по развитию.

Вместе с объявленным сегодня финансированием Всемирный банк мобилизовал сейчас около 35 миллиардов долларов экстренного финансирования в поддержку народа Украины, включая обязательства и обещания доноров, в частности: США, Японии, Соединенного Королевства, Нидерландов, Испании, Норвегии, Германии, Канады, Швейцарии, Швеции, Дании, Австрии, Финляндии, Ирландии, Литвы, Латвии, Исландии и Бельгии.