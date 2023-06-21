Взрыв в Париже: количество пострадавших выросло по меньшей мере до 16

В результате взрыва в здании на севере Парижа количество пострадавших возросло до минимум 16, спасатели продолжают поиски людей под завалами, сообщает Европейская правда.

Приехавший на место происшествия префект полиции Парижа Лоран Нуньес сообщил, что не менее 16 человек получили ранения в результате инцидента, из них семеро находятся в крайне тяжелом состоянии.

Он также добавил, что количество пострадавших может возрасти, поскольку поиски людей под завалами продолжаются.

Пожар, возникший после взрыва и вызвавший густой столб дыма, уже локализован. Быстрое вмешательство пожарной бригады предотвратило распространение огня на два других здания.

Прокуратура Парижа начала расследование по факту "ненамеренного нанесения телесных повреждений", при этом пока не подтверждает версию об утечке газа, которую ранее озвучили местные власти.

Напомним, взрыв произошел в пятом округе Парижа в северной части города, днем в среду. Сначала сообщалось о четырех пострадавших.