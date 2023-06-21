Украинцы подали более 20 тысяч заявок по программе "єВідновлення"

С момента старта программы "єВідновлення" украинцы уже подали 20 308 заявок на помощь, государство начало первые выплаты, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в сообщении "Дії".

Восемь семей уже получили выплаты на общую сумму 847 тысяч гривен, еще 78 семьям одобрены заявки на 6,8 млн грн.

Как добавили в Минцифре, больше всего среди заявителей, которые получат выплаты, - жители Донецкой и Киевской областей. В частности, из Дружковской и Калиновской общин.

Инфографика: "Дія"

В ведомстве добавили, чтобы получить выплаты от государства, комиссия должна осмотреть поврежденное или разрушенное жилье и дать оценку. Сейчас в Украине работает 482 таких комиссий.