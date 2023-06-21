Испания отправит NASAMS для защиты саммита НАТО в Вильнюсе — СМИ
Испания перебросит в Литву для защиты воздушного пространства во время саммита НАТО в Вильнюсе зенитно-ракетный комплекс NASAMS с военной базы Лиэлварде в соседней Латвии, сообщает Укринформ.
Об этом пишет ABC.
Отмечается, что вместе с батареей NASAMS из Латвии в Литву также отправятся около 85 испанских военнослужащих.
"Этот вклад в оборону Вильнюсского саммита НАТО свидетельствует о нашей надежности, совместимости с другими системами НАТО и приверженности Атлантическому альянсу", - отметили журналистам источники в военных кругах Испании.
Как известно, 11-12 июля в Вильнюсе пройдет саммит НАТО.