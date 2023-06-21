В оккупированном Севастополе прогремели два взрыва – СМИ

В Севастополе раздались как минимум два взрыва, сообщает Крым Реалии.

Также об этом пишут местные-телеграм-каналы. По их данным, после взрыва в районе парка Победы в воду упал большой предмет – в результате поднялся фонтан из брызг.

Редакция не может оперативно проверить эти данные.

Российские власти города эту информацию не комментировали.

Начиная с августа 2022 года в Крыму и Севастополе почти ежедневно слышны звуки взрывов. Российские власти объясняют это стрельбой по "украинским беспилотникам" и "работой ПВО". Сергей Аксенов называл беспилотники "основной угрозой" для Крыма. В октябре 2022 года на Крымском (Керченском) мосту произошел взрыв. На полуострове действует повышенный (желтый) уровень террористической опасности. Аэропорт Симферополя закрыт.

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