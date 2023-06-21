На правобережье Херсонщины вода отошла от трех тысяч домов — ОВА

На правобережье Херсонщины вода отошла от трех тысяч домов. Об этом заявил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин, сообщает Укринформ.

"На правобережье Херсонщины вода отошла от более 3100 домов. Там сразу начинают проводить восстановительные работы" , - сообщил он.

Как сообщает глава ОВА, взрывотехники обследуют территории, специалисты чинят поврежденные коммуникации, коммунальщики со спасателями убирают мусор и откачивают воду из затопленных помещений.

По словам Прокудина, все работают на своих местах с утра до позднего вечера, чтобы Херсонщина как можно скорее восстановилась после российского теракта.