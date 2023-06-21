В Госдепе США отреагировали на очередной ядерный шантаж РФ
Соединенные Штаты продолжают следить за развитием событий вокруг соглашения РФ и Беларуси о перемещении средств тактического ядерного оружия до сих пор не видят необходимости менять расстановку собственных ядерных сил в ответ, сообщает Укринформ.
Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Пател.
"Мы видели сообщения о соглашении между Россией и Беларусью и продолжим активно следить за ситуацией, за ее развитием и последствиями", - заверил представитель Госдепа, комментируя вопросы ядерной угрозы со стороны РФ, а также высказываний президента Байдена по этому поводу.
В то же время Пател подчеркнул:
"Мы не видели никакой причины, чтобы изменять позицию наших собственных ядерных сил".
Кроме того, он напомнил позицию США, высказанную, в том числе президентом Байденом, что риторика Кремля в отношении ядерного оружия безрассудна и безответственна.
"Это также подчеркивает лицемерие президента Путина в этом вопросе", – отметил представитель Госдепартамента США.
Ранее президент США Джо Байден отметил, что считает применение Россией тактического ядерного оружия реальной угрозой. В то же время, он назвал "совершенно безответственной" договоренность российского и белорусского режимов разместить ядерное оружие на территории Беларуси.