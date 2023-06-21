В Госдепе США отреагировали на очередной ядерный шантаж РФ

Соединенные Штаты продолжают следить за развитием событий вокруг соглашения РФ и Беларуси о перемещении средств тактического ядерного оружия до сих пор не видят необходимости менять расстановку собственных ядерных сил в ответ, сообщает Укринформ.

Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Пател.

"Мы видели сообщения о соглашении между Россией и Беларусью и продолжим активно следить за ситуацией, за ее развитием и последствиями" , - заверил представитель Госдепа, комментируя вопросы ядерной угрозы со стороны РФ, а также высказываний президента Байдена по этому поводу.

В то же время Пател подчеркнул: "Мы не видели никакой причины, чтобы изменять позицию наших собственных ядерных сил" .

Кроме того, он напомнил позицию США, высказанную, в том числе президентом Байденом, что риторика Кремля в отношении ядерного оружия безрассудна и безответственна.

"Это также подчеркивает лицемерие президента Путина в этом вопросе" , – отметил представитель Госдепартамента США.

Ранее президент США Джо Байден отметил, что считает применение Россией тактического ядерного оружия реальной угрозой. В то же время, он назвал "совершенно безответственной" договоренность российского и белорусского режимов разместить ядерное оружие на территории Беларуси.