Зеленский: На юге продолжаются жесткие бои, есть движение вперед
Президент Владимир Зеленский сообщил, что на фронте продолжаются жестокие бои, но есть продвижение ВСУ на юге Украины, сообщает Украинская правда.
Об этом президент заявил во время вечернего видеообращения 21 июня.
"Фронт. Жесткие бои. Юг − уничтожаем врага. Донецкая область − уничтожаем врага. Купянское направление − что бы там ни планировали российские террористы, − уничтожим врага. На Юге есть наше движение вперед. Спасибо, воины! На Востоке − держим оборону", — повідомив він.
Президент также поблагодарил за сбитый 21 июня российский вертолет, отметив, что каждое уничтожение вражеской авиации является важным.