Зеленский о новых санкциях ЕС: РФ должна быть в полной изоляции
ЕС утвердил новый пакет санкций против Российской Федерации. Этот пакет дополнительно ограничит доходы России, которые она до сих пор получала в Европе, пишет Карина Левицкая, РБК-Украина.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.
"Наконец утверждается новый пакет санкций Евросоюза против России. Часть из его норм подготовлена по предложениям Международной санкционной группы, работающей под председательством Майкла Макфола и Андрея Ермака", - сообщил президент.
Он отметил, что 11 пакет санкций ЕС дополнительно ограничит доходы Российской Федерации и перекроет часть путей обхода ранее введенных санкций.
"Это сейчас одна из приоритетных задач", - подчеркнул глава государства.
Президент также сообщил, что все украинские партнеры полностью проинформированы о том, насколько критично перекрыть все пути обхода санкций.
"Государство-террорист до сих пор имеет доступ к различным продуктам и компонентам, технологическим и финансовым схемам, которые созданы теми в мире, кто все же ценит свободу и международное право. Россия должна быть в полной изоляции, пока главные экспортные продукты России - это зло и смерть", - подчеркнул он.