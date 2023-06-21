Зеленский о новых санкциях ЕС: РФ должна быть в полной изоляции

ЕС утвердил новый пакет санкций против Российской Федерации. Этот пакет дополнительно ограничит доходы России, которые она до сих пор получала в Европе, пишет Карина Левицкая, РБК-Украина.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

"Наконец утверждается новый пакет санкций Евросоюза против России. Часть из его норм подготовлена по предложениям Международной санкционной группы, работающей под председательством Майкла Макфола и Андрея Ермака" , - сообщил президент.

Он отметил, что 11 пакет санкций ЕС дополнительно ограничит доходы Российской Федерации и перекроет часть путей обхода ранее введенных санкций.

"Это сейчас одна из приоритетных задач" , - подчеркнул глава государства.

Президент также сообщил, что все украинские партнеры полностью проинформированы о том, насколько критично перекрыть все пути обхода санкций.